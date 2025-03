Vídeo de mulher nua é exibido em julgamento de ex-presidente da Colômbia

Um vídeo de uma mulher nua e outro de uma pessoa dançando foram reproduzidos por erro durante o julgamento virtual do ex-presidente da Colômbia Álvaro Uribe. O caso gerou risos e constrangimento entre os participantes da audiência no último dia 7.

O que aconteceu

A promotora Marlene Orjuela tentava exibir gravações de conversas entre advogados envolvidos no caso de suborno e fraude processual contra Uribe. No entanto, ao invés dos áudios, foram reproduzidos dois vídeos inapropriados: o primeiro mostrava uma pessoa dançando com uma garrafa de bebida alcoólica, e o segundo, uma mulher nua.

A promotora pediu desculpas pelo erro, explicando que havia 57 arquivos de vídeos e áudios para revisar. O julgamento ocorria de forma virtual. A próxima audiência está marcada para hoje.