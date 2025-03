Eduardo Bolsonaro ainda não apresentou pedido de licença à Câmara

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) ainda apresentou à mesa diretora da Câmara o pedido de licença anunciado ontem por ele nos EUA.

O que aconteceu

Informação foi confirmada às 17h pela assessoria de imprensa da Câmara. De acordo com as regras da casa, Eduardo tem direito a até 120 dias de licença sem remuneração para tratar de interesse particular. Mas, para ter direito ao benefício, precisa pedi-lo à mesa diretora —o que ainda não fez.

Deputado anunciou licença no fim da manhã de ontem. Em vídeo divulgado nas redes sociais, Eduardo afirmou que continuará nos EUA para buscar punições contra Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal. A corte está às vésperas de decidir se torna réu ou não o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), pai de Eduardo, por tentativa de golpe.