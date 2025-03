Putin impõe condições a cessar-fogo e manda 'mensagem' para Trump

O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andrii Sybiha, sugeriu que Putin está apenas tentando ganhar tempo para manter a ofensiva. "Putin quer continuar a guerra. Suas outras declarações são apenas uma cortina de fumaça".

Trump x Justiça

Um juiz dos Estados Unidos ordenou que seis agências federais readmitam milhares de funcionários públicos que foram demitidos após a posse de Donald Trump para encolher o Estado.

"É um dia triste quando nosso governo despede algum bom empregado e diz que se baseou no rendimento, quando sabem bem que isso é mentira", disse o juiz William Alsup, em uma audiência no Tribunal do distrito de San Francisco.

A decisão é mais uma da série de reveses do governo Trump nos tribunais americanos. Na semana passada, a Suprema Corte manteve a decisão de um juiz federal que proibiu o corte pelo governo do pagamento de US$ 2 bilhões por serviços humanitários.

Ontem, Trump foi à Suprema Corte para tentar derrubar decisões da Justiça que revogaram a medida que acabava com o direito automático à cidadania americana para filhos de imigrantes.