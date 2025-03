Novo trem-bala do Japão tem sistema antiterremoto e velocidade de 320 km/h

A Tangerine do Reino Unido foi selecionada como parceira de design no projeto. Esta é a primeira vez que uma consultoria de outro país é escolhida para trabalhar nos icônicos trens japoneses. A empresa britânica será responsável pela pintura exterior e pelo design interior do novo trem-bala.

A pintura externa do E10 Shinkansen homenageia as diversas regiões que o trem atravessa, com uma paleta de cores verde-médio refletindo as exuberantes florestas montanhosas e litorais ao longo da rota. As formas gráficas são inspiradas na silhueta das flores de Sakura — um símbolo icônico do Japão, tanto nacional quanto internacionalmente Comunicado da Tangerine