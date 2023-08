Vídeo mostra resgate de macaco capturado por sucuri em MS

Em seguida, as gravações mostram as pessoas levantando a cobra para resgatar o macaco, mas o vídeo não mostra o que acontece com os animais depois disso. O UOL contatou a Secretaria do Meio Ambiente de Bonito (MS) para saber mais, mas não obteve retorno.

Situações como esta não devem ter interferência humana, de acordo com o biólogo Henrique Abrahão Charles, conhecido como "O Biólogo das Cobras". Segundo o especialista, o evento representa uma etapa da autorregulação da natureza, e a interferência humana pode levar a um desequilíbrio das populações.