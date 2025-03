Por que os cães lambem os donos? Não é apenas por alegria e afeto

Há quem pense que as lambidas dos cães representam somente afeto. Mas especialistas indicam que existem outros significados nessa atitude.

O que aconteceu

Descendentes do lobo, os cães têm características semelhantes aos integrantes de uma matilha. De acordo com Alexandra Horowitz, pesquisadora de cognição canina e autora do best-seller "The Year of the Puppy: How Dogs Become Themselves", os lobos que retornam da caça recebem lambidas dos que ficaram à espera.