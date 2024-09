Pontes 'cairão como brinquedos' com crise climática - e isso já começou

Em Nova York, a ponte Third Avenue permaneceu interditada por mais de três horas. Com temperaturas atingindo 35ºC em meados de julho, a estrutura, que liga a Terceira Avenida aos distritos do Bronx e Manhattan, ficou travada na posição aberta. Segundo autoridades ouvidas pela rede de TV norte-americana NBC News, a parte móvel da Third Avenue Bridge travou em decorrência do superaquecimento do aço.

Jatos d'água foram lançados em direção à ponte. Imagens da emissora mostraram agentes jogando água do rio Harlem na ponte, em uma tentativa de resfriar a estrutura de aço. Na ocasião, equipes do FDNY (o Corpo de Bombeiros) e do DOT (Departamento de Transportes de Nova York) atuaram em conjunto.

Altas temperaturas nos EUA são previstas também para setembro. Johnna Infanti, meteorologista da Administração Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos (NOAA, na sigla em inglês), declarou, no início do verão no hemisfério norte, que o país iria enfrentar temperaturas acima do normal durante toda a estação, que terminará no próximo dia 22. "A chegada precoce do calor na temporada de verão, a persistência do calor durante vários dias, os ventos leves e a nebulosidade limitada serão fatores agravantes", afirmou à época.

Calor extremo pode fazer com que pontes desabem

Efeitos das mudanças climáticas estão acelerando a deterioração das pontes. Segundo engenheiros ouvidos pelo New York Times, o calor extremo e o aumento do nível das águas fazem com que os movimentos de expansão e contração das estruturas aconteçam mais rapidamente, enfraquecendo essas estruturas. Paul Chinowsky, professor de engenharia civil na Universidade do Colorado em Boulder, é pesquisador sobre os efeitos das mudanças climáticas nesse tipo de infraestrutura. "Essas não são coisas que aconteceriam em circunstâncias climáticas normais", declarou ao jornal.