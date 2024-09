Seca histórica em regiões brasileiras é comparável ao deserto do Saara

Em uma audiência no Senado na quarta-feira, Marina afirmou que o Pantanal, a maior área úmida do mundo e um santuário de biodiversidade, pode desaparecer "até o final do século" se a seca persistir, e que esses fenômenos climáticos "estão se tornando cada vez mais graves e frequentes".

Enormes nuvens de fumaça podiam ser vistas sobre os 9 mil hectares de vegetação do Pantanal. O Brasil sofreu outra grande crise climática em maio, quando o sul do país foi devastado por enchentes que mataram mais de 180 pessoas.

No final de 2025, o Brasil sediará a COP 30, a conferência climática das Nações Unidas, na cidade amazônica de Belém.

Perigo global e ações contra o calor

De acordo com a OMS, mais de 175 mil mortes relacionadas ao calor ocorrem no continente europeu todos os anos. A comunidade científica atribui esses eventos climáticos extremos ao fenômeno climático El Niño associado ao aquecimento global.

Ondas de calor voltaram a atingir a Europa neste verão (inverno no Brasil), uma consequência direta do aquecimento global. As emissões de gases de efeito estufa estão aumentando a intensidade e a duração dessas ondas de calor, principalmente na Europa, "a região que está se aquecendo mais rapidamente no mundo", segundo a Organização Meteorológica Mundial (OMM).