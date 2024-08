Nem leão, nem tubarão: Homem é o maior predador da Terra, indica estudo

Ao todo, 12 pesquisadores participaram do estudo. Além do pesquisador brasileiro, o grupo é formado por estudiosos de universidades dos Estados Unidos e do Canadá, e ainda do Centro para Ecologia e Hidrologia do Reino Unido. A pesquisa completa pode ser acessada aqui.

Oceanos são as áreas mais impactadas. As pessoas exploram 43% das espécies marinhas, principalmente peixes. Aparecem na sequência os peixes de água doce, com 35%, e os animais terrestres (26%).

Um tubarão branco se prepara para atacar um cardume de pescada Imagem: Jennifer Hayes/National Geographic Creative

55% dessas espécies exploradas são mortas para alimentação, enquanto a caça esportiva atinge 8%. O restante vira matéria-prima para remédios, venenos, roupas e ração animal, diz o estudo. Os pesquisadores incluíram a captura de animais para outros fins além da alimentação por considerar que o processo de predação é o mesmo, como detecção e captura do bicho.

Todas as formas de se retirar animais da natureza afetam as populações naturais. Quando se mata ou se coleta um animal vivo para colocar numa gaiola, esse indivíduo não pertence mais à população silvestre.

Mauro Galetti, pesquisador