Eles curtem 'bons drinques': animais consomem álcool - e sequer tem ressaca

Pegos no flagra no Brasil. O estudo nota que já foram registrados acidentes fatais em voo com picoteiro-americano, um passarinho que parece ser fã do fruto bem maduro da aroeira-vermelha. O excesso de álcool pode ter sido responsável pela morte depois da batida em cercas e outras estruturas.

Elefantes apontados como "bêbados" após comerem grande quantidade da fruta da Marula (usada para fabricar bebidas alcoólicas) no Parque Nacional Singita Kruger, na África do Sul Imagem: Reprodução/Daily Mail

Um drinque para curar as mágoas. Machos de moscas de frutas tenderiam a consumir mais álcool depois de serem rejeitados por fêmeas; enquanto fêmeas de outra espécie de moscas se tornariam menos exigentes na escolha dos parceiros depois de "beber", apontaram relatos ouvidos ainda pela reportagem do The Guardian.

Macacos serão melhor investigados. O time de Anna anunciou que planeja investigar as consequências sociais e comportamentais do consumo por primatas, além de como a substância é metabolizada por enzimas em seu organismo.