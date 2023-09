Depois da cerimônia de posse e da festança com samba, os olhares do país se voltam para as perspectivas do Supremo Tribunal Federal agora sob a presidência de Luís Roberto Barroso.

Josias de Souza ressaltou o otimismo do discurso inaugural de Barroso, que propôs um tribunal que seja "mais janela que espelho", mais aberto à múltipla sociedade brasileira e que possa contribuir para melhorar a democracia.

Reinaldo Azevedo foi na mesma toada, afirmando que Barroso, ao seu estilo, propõe um STF que vai negociar e conciliar, mas sem abrir mão dos direitos fundamentais.

Já Carolina Brígido olha para a frente e especula quem será o próximo ministro a ser indicado pelo presidente Lula para a vaga de Rosa Weber e como esse tema foi assunto quente na festa de Barroso.

