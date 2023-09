Francisco Pedro Liberato, 14 anos. Sabará (MG), 07.04.1906. Imagem: Arquivo Público Mineiro

É importante lembrar que a própria Lei do Ventre Livre, de 28 de setembro de 1871, que dentre outras providências declarava livres os filhos de mulheres escravizadas nascidos a partir daquela data, apresenta orientações que demonstram a admissão do trabalho das crianças libertas. É o que se observa no Art. 1º da lei: "Os ditos filhos menores ficarão em poder e sob a autoridade dos senhores de suas mães, os quais terão obrigação de criá-los e tratá-los até a idade de oito anos completos. Chegando o filho da escrava (sic) a esta idade, o senhor da mãe terá a opção, ou de receber do Estado a indenização de 600$000, ou de utilizar-se dos serviços do menor até a idade de 21 anos completos."

Já no período pós-abolição, a precariedade das condições de vida legada às pessoas egressas do regime escravista impacta sobremaneira as crianças negras. Dentre aquelas que migram com ou sem suas famílias para os grandes centros urbanos são notórias as histórias de diversas gerações de meninas e meninos sem acesso à escolarização básica, e que têm no trabalho a principal perspectiva, quando não a única, como ocorreu com o menino Lisandro, que mencionei em artigo anterior.

Para as meninas negras, o trabalho doméstico constituía risco de exposição à violência sexual. Em Belo Horizonte, registros policiais do Arquivo Público Mineiro apresentam diversos casos de meninas nestas condições. Em 1902, Rosa (pseudônimo), identificada como "creoula" e "menor de idade", apresentou queixa na Delegacia da 1ª Circunscrição da Capital contra um funcionário público Emílio de tal "que há muito a [perseguia] para praticar consigo (sic) atos de libidinagem".

Já em 1918, Açucena (pseudônimo), de 14 anos, "preta, solteira e trabalhadora doméstica", teve realizado exame de corpo de delito que comprovou "defloramento e gravidez de cerca de 5 meses". No mesmo ano, o Delegado da 2ª Circunscrição recebeu queixa de uma mulher responsável por uma "menor de 7 anos", que fora violentada por um certo P. D. do Valle. Nenhum dos casos foi concluído com punição dos responsáveis pelos crimes, a despeito das provas.

Nas primeiras décadas do século 20, na capital mineira, a presença cada vez mais abundante de "menores", em sua maioria oriundos de famílias negras migrantes de outras regiões do estado, era considerada uma ameaça ao projeto de cidade alicerçado em bases higienistas e segregacionistas. Não raro, eram aprisionadas na Cadeia Pública.