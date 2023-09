Mas, segundo o terrorista, como os "Boinas Vermelhas" queriam cobrar pelo serviço, ele resolveu fazer e colocar o explosivo por conta própria com a ajuda de George Washington de Sousa. Tal como Alan, o homônimo do primeiro presidente dos Estados Unidos foi condenado e preso. Como todos sabemos, a bomba plantada no caminhão-tanque feita por amadores deu chabu.

Se tivesse explodido e matado centenas no aeroporto, isso seria usado como gatilho para detonar uma intervenção dos militares. Minutas golpistas para embasar isso já estavam prontas, inclusive, tendo sido achadas na casa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, e no celular de Mauro Cid.

Um relatório da Abin (Agência Brasileira de Inteligência), de 27 de dezembro, ou seja, três dias após o atentado que flopou, alertou para a presença do grupo extremista de militares da reserva no acampamento golpista em frente ao Quartel-General do Exército, em Brasília. Eles teriam se apresentado como membros da reserva das Brigadas de Infantaria Paraquedista do Exército. Os dados foram enviados à CPMI dos Atos Golpistas.

O material apreendido pela PF na operação de busca e apreensão contra Ridauto Lúcio Fernandes, um general de pijama, pode ajudar a esclarecer quais militares das forças especiais, da ativa e da reserva, participaram do plano. E reforçar o que todos já sabem: que o 8 de janeiro não foi uma manifestação popular espontânea, mas uma tentativa estruturada para manter Bolsonaro e os militares no poder.