Barroso diz não ver crise com Congresso e pauta sistema prisional no STF

Luís Roberto Barroso

Ao ser questionado sobre os julgamentos dos demais réus dos atos golpistas do 8 de janeiro estarem sendo realizados no plenário virtual, Barroso minimizou e disse que quem decide o colegiado é o relator, no caso, Alexandre de Moraes.

A OAB pediu ao Supremo que os casos fossem discutidos presencialmente, como ocorreram com as três primeiras ações, mas a ministra Rosa Weber negou a solicitação.

"Acho que a OAB está no papel dela. Às vezes as instituições têm papeis diferentes, mas acho que isso não interfere no direito de defesa", afirmou Barroso.

O ministro também afirmou que estuda uma mudança regimental que retire o julgamento de ações penais do plenário para as duas turmas do STF — colegiados menores compostos por cinco ministros cada, e no qual o presidente não participa das discussões.

"As ações penais elas tomam muito tempo do plenário e o plenário no geral deve ser reservado às ações de impacto coletivo, mais do que para as discussões individuais. As discussões individuais ficam nas turmas", explicou Barroso.