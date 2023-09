Entre taças de vinho, copos de uísque e o buffet do jantar, integrantes do governo apostavam que Lula escolheria Dino e, com isso, criaria um problema: quem o substituiria na pasta, considerada estratégica pelo presidente. A Messias, caberia esperar a próxima vaga, que pode ser aberta em dois anos, caso Barroso resolva se aposentar depois de seu mandato na presidência do tribunal.

Ainda segundo as autoridades presentes à festa, a campanha de setores da sociedade para Lula escolher uma mulher negra para a vaga de Rosa Weber não colou. O próprio Barroso chegou a fazer o apelo ao presidente.

A advogada negra Vera Lúcia Araújo tem o apoio de integrantes do governo e de uma ala do Judiciário, mas não caiu nas graças de Lula. Também estava na festa distribuindo acenos e cumprimentos.