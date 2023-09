O recém-chegado é mantido em observação por um período. Posteriormente, ele é colocado em uma ala apropriada ao seu perfil. As celas têm espaço em que é possível ver a sala de monitoramento, onde ficam os agentes penitenciários. A prisão dispõe também de lavanderia e salas de aula.

Mães reclusas têm permissão para ficar com os filhos de até três anos Imagem: Divulgação / Administração Penitenciária da Bélgica

O governo brasileiro chegou a pedir a extradição do Major Carvalho. Mas, se depender da vontade do narcotraficante, ele jamais trocará Haren, em Bruxelas, por Mato Grosso do Sul, por exemplo, onde as prisões foram chamadas de pocilga por deputados da CPI do Sistema Carcerário em 2008.

O Major Carvalho era um dos criminosos mais procurados do mundo e foi preso em 21 de junho de 2022 em um hotel de luxo em Budapeste, na Hungria. Em junho deste ano, o "Escobar brasileiro" foi deportado para a Bélgica sob forte aparato policial.

Investigações da Polícia Federal do Brasil apontaram que o narcotraficante liderava uma organização criminosa responsável pelo envio de 45 toneladas de cocaína para a Europa. Os agentes apuraram que a quadrilha comandada pelo brasileiro movimentou R$ 2,25 bilhões.

A reportagem entrou várias vezes em contato com o escritório de advocacia que representa o Major Carvalho, em São Paulo, na quarta (27) e quinta-feira (28), mas não obteve retorno.