Destoa apenas a Câmara, com Arthur Lira, um misto de perfil carlista (referência a Antonio Carlos Magalhães) e adepto, com intenção distorcida, da franciscana frase do "é dando que se recebe", haja vista o famigerado orçamento secreto que operou.

Não é momento para se ressaltar certas escorregadas do ministro Barroso, que tem dificuldades no campo da egolatria e, muitas vezes e volto aos franceses, se mostra "rempli de soi-même", ou melhor um soberbo, convencido. E nem a defesa técnica feita ao terrorista Cesare Battisti, quando Barroso quis distorcer a história democrática italiana, numa época presidida pelo socialista Sandro Pertini.

O importante é o momento que assume Barroso e a sua condição de magistrado independente, imparcial e profundo conhecedor da Constituição, que obriga a manutenção do Estado de Direito e a igualdade de todos perante a lei, aliás, o alicerce do sistema republicano.

A ministra Rosa Weber bem entendeu e deu conta com autoridade, discrição e brilho, do seu papel constitucional. E até tirou da gaveta processos com temas fundamentais e mostrou, com isso, o seu respeito aos direitos humanos. A sua lista para promoções de mulheres, a concorrer com as de merecimento e antiguidade, é redentora.

Encerro esta coluna do UOL com uma lição muito básica, que todos os presidentes de Cortes de Justiça brasileiras deveriam revisitar. Está no opúsculo que o saudoso jurista Piero Calamandrei, um dos pais da democrática e ainda vigente Constituição italiana de 1948, escreveu e intitulou "Elogio dei giudici scritto da um avocato" (elogio aos juízes escrito por um advogado).

Para Calamandrei e sobre o bom juiz: "Os lapidadores de diamantes e outras pedras preciosas, em algumas cidades da Holanda, vivem ocupados todo o dia a pensar em balanças de precisão e pedras raras. Bastaria uma só para os tirar da miséria. À noite, que ansiosamente esperam, quando entregam as pedras faiscantes pelo polimento feito, preparam serenamente, sobre aquela mesa onde pesaram os tesouros alheios, a sua ceia frugal. E repartem, sem inveja, com as mãos que lapidaram os diamantes dos ricos, o pão da sua honesta pobreza. O juiz também vive assim".