Tarcísio divide PPP das escolas em dois lotes; edital vai ser aprovado hoje

O primeiro lote, o Oeste, envolve a construção de 17 escolas, com 462 salas de aula e 17,1 mil vagas. Elas vão atender Araras, Bebedouro, Campinas, Itatiba, Jardinópolis, Lins, Marília, Olímpia, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Rio Claro, São José do Rio Preto, Sertãozinho e Taquaritinga.

O Lote Leste terá 16 unidades de ensino, que vão atender 17,6 mil alunos em 476 salas de aula. As escolas serão construídas em Aguaí, Arujá, Atibaia, Campinas, Carapicuíba, Diadema, Guarulhos, Itapetininga, Leme, Limeira, Peruíbe, Salto de Pirapora, São João da Boa Vista, São José dos Campos, Sorocaba e Suzano.

Para especialistas em educação ouvidos pela coluna, o modelo de PPPs em escola é positivo desde que o concessionário fique responsável apenas pela manutenção da escola — liberando o pedagógico para a equipe escolar.

"Hoje um diretor de escola ocupa muito do seu tempo com burocracias e sobra pouco para garantir que as crianças e os jovens aprendam", diz Claudia Costin, ex-secretária de Educação da cidade do Rio de Janeiro.