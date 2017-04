Veja o que têm a dizer os políticos alvo de pedido de inquérito pelo STF

Pedro Ladeira/Folhapress

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Edson Fachin, relator da Operação Lava Jato na corte, determinou a abertura de inquéritos contra nove ministros do governo do presidente Michel Temer, além de 29 senadores e 42 deputados federais. A informação é do jornal "O Estado de S. Paulo".

Os inquéritos foram abertos mediante pedido do procurador-geral da República, Rodrigo Janot, com base nas delações dos 78 executivos e ex-executivos do grupo Odebrecht. Também serão investigados no Supremo um ministro do Tribunal de Contas da União, três governadores e 24 outros políticos e autoridades que, apesar de não terem direito ao chamado foro privilegiado, estão relacionadas aos fatos narrados pelos colaboradores.

Veja o que os políticos que são alvo de pedido de inquérito de Fachin têm a dizer:

Ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento Blairo Maggi (PP-MT)

Maggi diz lamentar ter o nome incluído na lista e destaca não ter relação com a Odebrecht ou seus dirigentes e nem ter tido recebido doações da construtora para suas campanhas eleitorais. Ainda destaca não saber sequer do que foi acusado.

O ministro das Relações Exteriores Aloysio Nunes (PSDB-SP) afirma que só vai se manifestar depois que tiver acesso ao teor do inquérito.

O ministro da Casa Civil Eliseu Padilha (PMDB-RS) foi procurado pela reportagem, mas preferiu não se manifestar por ora.

Ministro do TCU Vital do Rêgo

O ministro do TCU alega que sua defesa ainda não teve acesso ao conteúdo do pedido de abertura de inquérito e que está à disposição das autoridades. Em nota, Vital do Rêgo diz ainda confiar que será comprovada a falta de relação entre ele e os fatos investigados.

Senador Aécio Neves (PSDB-MG)

Por meio de nota, o senador Aécio Neves (MG), presidente nacional do PSDB, diz considerar importante o fim do sigilo sobre o conteúdo das delações e afirma que "assim será possível desmascarar as mentiras e demonstrar a absoluta correção de sua conduta".

Senador José Serra (PSDB-SP)

Em nota, o senador tucano afirma que a abertura do inquérito pelo STF é uma oportunidade de demonstrar que não cometeu nenhuma irregularidade em suas campanhas.

Senador Romero Jucá (PMDB-RR)

O senador Romero Jucá (RR), presidente do PMDB, afirma em nota que sempre esteve e sempre estará à disposição da Justiça para prestar qualquer informação. "Nas minhas campanhas eleitorais sempre atuei dentro da legislação e tive todas as minhas contas aprovadas", afirmou o senador.

Senador Valdir Raupp (PMDB-RO)

O senador se diz "tranquilo" com a citação e afirma que a lista é "baseada em declarações de delatores que no desespero falam e ninguém pode impedir". Raupp alega ter como provar que as doações destinadas ao PMDB foram legais e declaradas e aprovadas pela Justiça Eleitoral.

Senador Humberto Costa (PT-PE)

O senador petista diz que já abriu mão de todos os seus sigilos e está à disposição das autoridades. Humberto Costa aguarda ter acesso aos novos documentos para reunir as informações necessárias à sua defesa.

Senador Fernando Bezerra Coelho (PSB-PE)

Em nota, o senador Fernando Bezerra se diz à disposição das autoridades a fim de prestar quaisquer esclarecimentos que elas possam necessitar e afirma que sua defesa não foi comunicada e tampouco teve acesso à referida investigação.

Senador José Agripino Maia (DEM-RN)

Em nota, o presidente nacional do Democratas se diz à disposição da Justiça para colaborar com as investigações que se venham a requerer. O senador ainda destaca que não foi candidato em 2014 e que desconhece o teor das menções a ele atribuídas.

Senadora Kátia Abreu (PMDB-TO)

A senadora Kátia Abreu diz que, por desconhecer a decisão, não tem elementos suficientes para rebater as supostas acusações "feitas contra mim e o meu marido, mas afirmo categoricamente que, em toda a minha vida pública, nunca participei corrupção e nunca aceitei participar de qualquer movimento de grupos fora da lei".

Senador Jorge Viana (PT-AC)

"Nada devemos e nada tememos. Confiamos na Justiça", diz o senador petista sobre ter seu nome e o do governador Tião Viana na lista. Jorge Viana acrescentou ainda que vai provar na Justiça que as campanhas de 2010 foram feitas dentro da lei e com dinheiro limpo. Citando "risco de paralisia institucional", o senador acredita que a crise política vá se aprofundar a partir deste acontecimento, já que não apenas o PT aparece na tal lista, como todas as legendas e expoentes partidários.

Senador Eunício Oliveira (PMDB-CE)

"A Justiça brasileira tem maturidade e firmeza para apurar e distinguir mentiras e versões alternativas da verdade", declarou o senador peemedebista citado na lista.

Senador Dalirio Beber (PSDB-SC)

O senador tucano se diz "indignado, mas completamente tranquilo". Ele destaca não ter tido acesso ao processo e não saber o que lhe foi atribuído para aparecer na lista.

Paulinho da Força (SD-SP)

Ao jornal Folha de S.Paulo, o deputado destacou o clima de brincadeira entre os políticos e diz que "quem não apareceu [na lista] está sendo considerado desprestigiado."

Deputado José Carlos Aleluia (DEM-BA)

O deputado elogiou o ministro Fachin por abrir a investigação e declarou que "todo homem público tem que estar pronto para ser investigado". Ele ainda destaca que "todas as doações de campanha que recebi foram legais e estão declaradas."

Deputado Betinho Gomes (PSDB-PE)

O relator da reforma política na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, Betinho Gomes (PSDB-PE), afirmou em nota, que está com a "consciência tranquila, com a responsabilidade de quem sabe que não haverá nada que tenha feito que seja ilegal".