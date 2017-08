Lula encontra Lulinha de 2 anos em dia de caravana dedicado aos jovens

Beto Macario/UOL 18.ago.2017 - Ex-presidente Lula se encontra com o garoto Luiz Inácio Magalhães, que recebeu esse nome em homenagem ao petista

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva dedicou o segundo dia de sua caravana pelo Nordeste para se encontrar com jovens da cidade de Cruz das Almas (BA), a 157 km de Salvador. E foi lá que encontrou outro Lulinha, Luiz Inácio Magalhães, um garoto de dois anos.

O nome do garoto foi dado pela mãe, a assistente social Tahita Magalhães, 34, em homenagem ao ex-presidente. Filiada ao PT desde 2002, Tahita diz que escolheu o nome de seu primeiro e único filho por admiração aos feitos de Lula em dois mandatos como presidente.

"Lula representa tudo, toda essa mudança; representa o povo nordestino. Todos melhoraram de vida, não tinha como não fazer essa homenagem", disse ela ao UOL.

O encontro entre Lula e Lulinha se deu no palco do Festival da Juventude, em Cruz das Almas. O ex-presidente pegou a criança nos braços e a ergueu. Nos bastidores, conversou com a mãe e tirou fotos.

"Ele ficou muito emocionado em receber essa homenagem. Pegou ele no colo, tiraram fotos", contou. "Eu me emocionei e também chorei. Não tem nem como descrever a emoção."

Após conhecer o garoto, Lula afirmou em seu discurso que, se retirado da política, seus adversários verão "quantos Lulinhas já nasceram" no Brasil.

"Eles se enganam quando acham que tentando tirar o Lula da política eles resolvem o problema. Eu alerto todo dia: eles vão perceber que o problema desse país não é causado pelo Lula, porque o Lula é apenas uma pessoa, e eles têm de preocupar com os milhões de meninas e rapazes jovens desse país que não querem mais viver sob um complexo de vira-lata subordinado a política das grandes nações. Então, meu filho, atrapalhem o Lula e vocês vão ver quantos 'Lulinhas' já nasceram nesse país", bradou.

Beto Macario/UOL Lula interage com estudantes durante o Festival da Juventude, em Cruz das Almas

Lula quer jovens na política

Em seu discurso aos jovens, Lula culpou a imprensa de destruir a política e afastar a juventude dela.

"Qual o problema que a gente vive nos dias de hoje? A imprensa e setores da imprensa trataram de destruir a política. Tem muito político que não merece mesmo, mas na hora que colocam todos numa panela, podem fazer um resultado não tão saboroso. Eles estão tentando me destruir desde que eu nasci", acusou.

Para Lula, é necessário que os jovens não abandonem a política e quebrem o preconceito para ingressar na militância. Ele voltou a citar que as "elites" não querem pobres na política.

"Eles não querem que a gente seja vereador, deputado, prefeito; eles querem que a gente seja eleitor. É por isso que a juventude tem um papel importante nesse começo do século 21", disse.

Lula está em caravana pelo Nordeste, iniciada nessa quinta-feira (17) em Salvador. Na sexta, ele visitou Cruz das Almas e São Francisco do Conde. Neste sábado, despede-se da Bahia com visita a Feira de Santana, onde se reúne com prefeitos e trabalhadores rurais. Ao todo, ele vai visitar 25 cidades ao longo de 20 dias.