TSE marca julgamento sobre cassação do senador bolsonarista Jorge Seif

Ilícitos eleitorais. A coligação Bora Trabalhar, composta por Patriota, PSD e União Brasil, indicou a prática de três ilícitos eleitorais e apontou o favorecimento indevido do então candidato ao Senado na campanha de 2022.

Também são acusados os dois suplentes da chapa, Hermes Artur Klann e Adrian Rogers Censi. Além da dupla, aparecem na ação os empresários Luciano Hang, dono das lojas Havan, e Almir Manoel Atanázio dos Santos, presidente do Sindicato Calçadista de São João Batista.

Maria Claudia Bucchianeri, advogada de Seif, afirmou não haver provas e que a acusação se baseia em narrativas, segundo o jornal Folha de S.Paulo.

Judiciário x Congresso

Não é apenas o mandato do senador Jorge Seif que está em jogo no TSE. Segundo a colunista do UOL Carolina Brígido, a eventual cassação do parlamentar bolsonarista tem potencial para tensionar ainda mais a relação do Judiciário com o Congresso. E incentivar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e aliados a acirrarem os ataques ao tribunal.

Integrantes do TSE esclarecem, em caráter reservado, que a decisão será técnica e o fator político não influenciará no julgamento. Ou seja, se houver prova suficiente de que Seif cometeu abuso de poder econômico, ele perderá o mandato. No entanto, se o entendimento for esse, o mais provável é que um dos ministros peça vista para adiar a decisão para um momento de menos tensão institucional - e, dessa forma, evitar mais desgaste político do tribunal.