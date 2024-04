Tabelinha do Planalto com STF revolta a cúpula do Congresso

Quando se está numa rodinha de conversa na Câmara ou no Senado e alguém critica o Supremo Tribunal Federal, é inútil tentar mudar de assunto. Pode-se, no máximo, mudar de magistrado. Alexandre de Moraes passou a dividir o pódio dos mais espinafrados com Cristiano Zanin, Flávio Dino e Gilmar Mendes.

A cúpula do Congresso farejou em decisões dos ministros um jogo muito parecido com o futebol. A diferença é que o campo é mal demarcado, mão na bola conta a favor e o juiz rouba a favor do Lula Futebol Clube. A tabelinha Supremo-Planalto produziu três constrangimentos ao Legislativo em menos de uma semana, enfurecendo o alto-comando da Câmara e do Senado.

Nesta quinta-feira, Cristiano Zanin suspendeu, a pedido do Planalto, uma desoneração que subtraiu R$ 10 bilhões anuais do Tesouro. Na segunda, Gilmar Mendes suspendeu ações judiciais relacionadas à lei do marco temporal e inaugurou um processo de conciliação sobre a demarcação de terras indígenas.