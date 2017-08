Nova fase da Lava Jato mira filho de ministro do TCU

Do UOL, em São Paulo

Agentes da Polícia Federal cumprem quatro mandados de busca e apreensão nas cidades de Salvador (BA), Brasília (DF) e Cotia (SP), na manhã desta quarta-feira (23), na Operação Abate 2, a 45ª fase da Lava Jato. Um dos alvos de buscas é Tiago Cedraz, advogado e filho do ministro Aroldo Cedraz, do TCU (Tribunal de Contas da União).

A operação faz parte das investigações dos crimes revelados na 44ª fase, chamada de Abate, que prendeu temporariamente o ex-líder do PT na Câmara dos Deputados, Cândido Vaccarezza (hoje PTdoB). O ex-parlamentar foi solto ontem.

Segundo a PF, as investigações da ação de hoje identificaram a participação de novos interlocutores que atuaram junto a Petrobras para favorecer a contratação de empresa privada e pagar propina a agentes públicos.

A PF afirma que outros "dois advogados" teriam participado de reuniões para ajustar o pagamento de propina para agentes da estatal. "Paralelamente teriam recebido comissões pela contratação de empresa americana pela empresa petrolífera [Petrobras], mediante pagamentos em contas mantidas na Suíça em nome de empresa off-shore", diz nota da PF. As investigações indicaram ainda a participação de uma assistente de Vaccarezza no esquema criminoso e no recebimento dos pagamentos indevidos.

Tiago Cedraz passou a ser investigado na Operação Lava Jato em 2015 a partir do depoimento do empreiteiro Ricardo Ribeiro Pessoa, da UTC, que o citou em acordo de delação premiada.

O empreiteiro disse ter pago R$ 50 mil mensais ao advogado para receber informações do TCU. Em seus depoimentos, o empreiteiro contou ter desembolsado R$ 1 milhão para Tiago Cedraz ajudar na liberação do processo licitatório de Angra 3, que estava sendo analisado pelo tribunal.

Na época, Tiago Cedraz disse que foi "consultado" pelo dono da UTC, Ricardo Pessoa, para trabalhar neste caso, mas "sua contratação não foi efetivada". O UOL ainda não conseguiu contato com a defesa dele hoje.

Operação Abate

O juiz Sérgio Moro determinou a soltura de Vaccarezza na terça-feira (22) sob a condição de pagar uma fiança de R$ 1,5 milhão. O ex-deputado é acusado de ter recebido US$ 438 mil (R$ 1,4 milhão em valores de hoje) em propina para facilitar a contratação por parte da Petrobras de uma empresa norte-americana para o fornecimento de asfalto à estatal até 2011.

Durante a Operação Abate, que prendeu temporariamente Vaccarezza na última sexta-feira (18), os investigadores encontraram R$ 122 mil em espécie na casa do ex-parlamentar. Para a Polícia Federal, há a suspeita de que o ex-deputado tenha recebido mais valores indevidos, acima de R$ 3 milhões.

As investigações do MPF sobre a relação de Vacarezza com o esquema começaram após a delação premiada de Paulo Roberto Costa, ex-diretor de Abastecimento da Petrobras.

No dia da prisão temporária, o advogado Marcellus Ferreira Pinto, que defende Vaccarezza, afirmou que em nota, que "Cândido Vaccarezza nunca intermediou qualquer tipo de negociação entre empresas privadas e a Petrobras. A prisão foi decretada com base em delações contraditórias, algumas já retificadas pelos próprios delatores. A busca e apreensão excedeu os limites da decisão judicial, confiscando valores declarados no imposto de renda e objetos pertencentes a terceiros sem vínculo com a investigação".

Deixou o PT em 2016

O ex-deputado anunciou seu desligamento do PT em 2016. Pelo partido, ele tentou se reeleger para a Câmara dos Deputados em 2014, mas não teve sucesso.

Se filiou ao PTdoB no ano passado, assumindo a direção do PTdoB de São Paulo.

A prisão de Vaccarezza foi feita na manhã de sexta. A operação foi batizada de Abate, 44ª fase da Operação Lava Jato. A Abate foi realizada ao mesmo tempo em que a Operação Sem Fronteiras, a 43ª fase.

Ao todo, foram cumpridas 46 ordens judiciais distribuídas em 29 mandados de busca e apreensão, 11 mandados de condução coercitiva e 6 mandados de prisão temporária na capital paulista, em Santos, no litoral de SP, e na cidade do Rio de Janeiro.

Nos dois casos, as investigações apuram crimes de corrupção, desvio de verbas públicas e lavagem de ativos identificados em contratação de grandes empresas com a Petrobras.