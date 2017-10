Gilmar Mendes suspende transferência de Cabral para presídio federal

Do UOL, no Rio

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Gilmar Mendes concedeu nesta terça-feira (31) liminar que mantém preso no Rio de Janeiro o ex-governador Sérgio Cabral (PMDB), condenado a 58 anos e dois meses de prisão em duas ações penais da Operação Lava Jato. A decisão suspende a transferência para o presídio federal de segurança máxima em Campo Grande (MS).

Gilmar Mendes é o relator do recurso, uma vez que é o responsável na Corte pelos casos da Operação Ponto Final, desdobramento da Lava Jato no RJ. O habeas corpus foi apresentado ao STF pela defesa de Cabral, ontem (30).

A transferência do ex-governador foi determinada pelo juiz da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, Marcelo Bretas, que acatou pedido do MPF (Ministério Público Federal), no dia 23 deste mês. A solicitação foi feita depois que Cabral mencionou informações pessoais sobre Bretas durante interrogatório na 7ª Vara, em processo referente a suposto crime de lavagem de dinheiro a partir da aquisição de joias e pedras preciosas.

Na ocasião, o peemedebista afirmou que a família do magistrado seria proprietária de negócio no ramo de bijuterias. Repreendido pelo juiz, o político respondeu: "São as informações que me chegaram".

Segundo Gilmar, "ainda que desastrada", a fala de Cabral durante a audiência está dentro do contexto do processo e "representa conhecimento de dado tornado público pela própria família do julgador".

"O fato de o preso demonstrar conhecimento de uma informação espontaneamente levada a público pela família do magistrado não representa ameaça, ainda que velada. Dessa forma, nada vejo de relevante na menção à atividade da família do julgador."

No despacho, o ministro do STF observou ainda que a atividade profissional da família do magistrado da 7ª Vara Federal Criminal é exercida publicamente e foi tema de um texto jornalístico publicada pelo jornal "O Estado de S.Paulo".

"A reportagem contém declarações do próprio juiz e de seu pai, Adenir de Paula Bretas. Dentre outras informações sobre os Bretas, o texto informa que o pai do magistrado toma conta 'de uma grande loja de bijuterias no Saara, movimentado comércio popular do centro do Rio', e que também 'constrói e aluga imóveis'."

Procurado pela reportagem, o advogado de Cabral, Rodrigo Roca, comentou a decisão. "Na verdade, não há comemoração quando a lei é cumprida. É claro que a gente fica feliz com essa decisão, pois ela restabelece o Estado Democrático de Direito. Houve, ainda assim, muito desgaste com todos os atores do processo."

"A gente não considera exatamente uma vitória, mas ficamos felizes porque se dá uma atenção maior para um caso que estava totalmente fora do controle."

Investigado em desdobramentos da Operação Lava Jato, e já condenado em primeira instância por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa, Cabral está preso em uma cadeia de Benfica, na zona norte do Rio.

Mendes cita Barroso

Na decisão, o relator do recurso diz que a "inclusão em estabelecimento penal federal de segurança máxima é medida excepcional", citando voto do também ministro do Supremo Edson Fachin, de novembro de 2015, do qual o ministro Roberto Barroso é o redator do acórdão.

Mendes e Barroso protagonizaram, na semana passada, discussão durante audiência no plenário do STF.

Para MPF, Cabral recebeu informações privilegiadas

O MPF considerou que, mesmo detido, Cabral estaria recebendo informações privilegiadas e, possivelmente, atuando de forma ilegal no sentido de reunir dados para sua defesa.

Na versão da Promotoria, a cadeia onde ele está não teria, portanto, condições de garantir a permanência do ex-governador nos termos estabelecidos pela Justiça.

Em entrevista ao UOL, o procurador Sergio Pinel disse, na semana passada, que Cabral forneceu informações que vão além do que está registrado pelo jornal.

"Ao tratar da questão da lavagem de dinheiro por intermédio de joias, Cabral afirmou que a família do magistrado seria proprietária de uma das maiores lojas de bijuterias do Estado. Certa ou errada, se a família tem a maior loja ou não, é uma informação que o próprio réu levou à audiência, e uma informação que não tinha sido publicada", declarou.

O advogado de Cabral afirmou que a decisão era "arbitrária" e entrou, na semana passada, com recurso no TRF-2 (Tribunal Regional Federal da 2ª Região) para anular a decisão de Bretas. Mas o desembargador Abel Gomes, em decisão monocrática, concordou com os argumentos do juiz da 1ª instância e indeferiu o pedido da defesa do réu.