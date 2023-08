Bolsonaro na Festa do Peão de Barretos: 'Não estamos aqui fazendo política'

"Fizemos o possível, entregamos, infelizmente, o Brasil bem melhor do que recebi lá atrás. Eu diria infelizmente por quem assumiu, mas não estamos aqui fazendo política", disse o ex-presidente, sem citar o nome de Lula (PT).

Bolsonaro foi a Barretos em 2017 e 2018. Como presidente, retornou em 2019, último ano antes de o evento ser interrompido pela pandemia. No ano passado, voltou em clima de campanha.

Na ocasião, também esteve na Festa do Peão ao lado de Tarcísio, além de aliados como o empresário Luciano Hang. Ele andou a cavalo na arena de rodeios, pegou o microfone para falar com o público, ouviu o estádio cantar músicas de apoio e chegou a ser acusado pelo PDT de fazer um comício irregular.

Em 2023, em meio a pressões das investigações que afetam ele e os filhos, como o caso das joias e a ação que mirou Jair Renan Bolsonaro nesta semana, o cenário é diferente.

Embora com forte apoio na cidade, onde registrou 62,80% dos votos contra o hoje presidente Lula no segundo turno, Bolsonaro receberá a homenagem em cerimônia fechada. A imprensa foi avisada que terá que ficar do lado de fora do celeiro onde acontecerá o evento.

*Com informações de Estadão Conteúdo