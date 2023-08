Mendonça pede vista em ação que pode tirar vagas da oposição na Câmara

O julgamento iria até a próxima sexta-feira (1), em plenário virtual, e está em 3 votos a 0 a favor da mudança. O ex-ministro Ricardo Lewandowski, que votou como relator do caso em abril, além de Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes.

Os ministros divergem sobre o prazo. Lewandowski defende que as novas regras de distribuição só valham a partir das eleições de 2024, enquanto Moraes e Gilmar votaram para que ela "seja aplicada em relação ao pleito eleitoral de 2022", ou seja, impactaria os resultados do ano passado.

O processo ainda não tem data para ser retomado, mas Mendonça precisa liberá-lo em até 90 dias. Em abril, quando o processo havia sido interrompido pela última vez, foi Alexandre de Moraes quem pediu vista.

Mudança pode prejudicar oposição

A oposição pode sair perdendo se as regras mudarem. Uma projeção dos partidos, entregue ao STF, aponta que as substituições tirariam duas vagas do PL e uma de União Brasil, MDB e PDT.

A mudança pode dar duas vagas para o Podemos e uma para o PSB e o PCdoB. Já o PP e o Republicanos perdem um nome, mas ganham outro.