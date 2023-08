PF previu risco na véspera, mas PM do DF escoltou golpistas, diz diretor

O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Passos Rodrigues, afirmou, durante o UOL Entrevista, que foi informado pelo setor de inteligência da corporação, no dia anterior ao 8 /1, sobre o risco de que manifestantes acampados em frente ao quartel-general do Exército em Brasília depredassem os prédios dos três Poderes.

O 8 de janeiro começou bem antes. [...] Eu sou diretor de uma polícia judiciária. Nosso papel foi fielmente cumprido porque eu recebi informações da minha área de inteligência, de nenhuma outra agência, mas da minha área de inteligência. E estive lá na Secretaria de Segurança [do Distrito Federal] no dia 7 de janeiro, reunido com o secretário de Segurança, com a cúpula das instituições, e oficiei, dentro do sistema, no dia 7 de janeiro, dizendo: 'Olha, essas pessoas não podem sair do acampamento porque eles vão depredar o Supremo [Tribunal Federal], o Congresso [Nacional] e o [Palácio do] Planalto'. Isso está no dia 7 escrito. Véspera, portanto, do quebra-quebra. O ministro Flávio Dino recebeu o meu ofício --ele é o meu chefe e a quem eu direcionei-- e encaminhou imediatamente e comunicou o governador.

Andrei Passos Rodrigues, diretor-geral da PF

O diretor-geral da PF relatou ter feito o alerta ao órgão competente do Distrito Federal, mas que, "infelizmente", a PM escoltou manifestantes golpistas até as sedes dos três Poderes. Andrei Rodrigues foi entrevistado pelos colunistas do UOL Carla Araújo e Josias de Souza na tarde desta sexta (25).