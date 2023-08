Diretor da PF diz que R$ 17 mi de Pix de Bolsonaro podem ser bloqueados

Nós estamos recebendo agora os dados bancários e fazendo análise desses R$ 17 milhões -- e aí são milhões de transações. Ou seja, há possibilidade legal do bloqueio, sim, se houver qualquer suspeição de que não sejam transações normais, que levantem alguma margem de desconfiança.

Andrei Passos Rodrigues, diretor-geral da PF

Bolsonaro recebeu R$ 17,1 milhões em suas contas entre os dias 1º de janeiro e 4 de julho deste ano. A informação foi registrada em relatório do Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras), que apontou que o valor foi movimentado em 769 mil transações.

Apoiadores do ex-presidente promoveram uma vaquinha para pagar multas processuais. A justificativa é que ele seria vítima de "assédio judicial" e que precisa de ajuda para quitar "diversas multas em processos absurdos".

PF previu risco de 8 de Janeiro

Andrei disse ainda que foi informado pelo setor de inteligência da corporação, no dia anterior ao 8 /1, sobre o risco de que golpistas depredassem os prédios dos Três Poderes.