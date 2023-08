TCU pede esclarecimentos a ministério por gastos em gestão de Damares

O TCU (Tribunal de Contas da União) propôs que o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania preste esclarecimentos sobre possíveis irregularidades que teriam ocorrido na pasta de 2020 a 2022, quando estava sob a gestão da agora senadora Damares Alves (Republicanos-DF).

O que aconteceu:

O Ministério tem 15 dias para enviar a diligência. O TCU pediu colaboração da CGU (Controladoria Geral da União), já que as suspeitas começaram a partir de um relatório do órgão, que foi enviado pela deputada Luciene Cavalcante (PSOL-SP) ao Tribunal com um pedido de investigação. Essa parte do processo é uma auditoria. O UOL entrou em contato com o Ministério e atualizará em caso de resposta.