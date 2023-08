Vou discutir como reparar Dilma após decisão sobre 'pedaladas', diz Lula

O petista também afirmou que a atual presidente do banco dos Brics foi "absolvida" pelo TRF (Tribunal Regional Federal) da 1ª Região, em Brasília. Porém, a 10ª Turma apenas julgou uma apelação do MPF (Ministério Público Federal) contra o arquivamento no ano passado. A ação foi arquivada sem resolução de mérito, ou seja, não foi analisada por falta de fundamentação das acusações.

Ontem, também em pronunciamento em Angola, Lula já havia comentado a decisão do TRF-1. O presidente disse que o Brasil deve desculpas a Dilma.

A decisão

Ação de improbidade foi arquivada. Por unanimidade, o TRF-1 manteve na segunda-feira (21) a decisão que arquivou uma ação de improbidade contra a ex-presidente Dilma Rousseff sobre o caso das "pedaladas fiscais", que embasou o processo de impeachment da petista em 2016.

A decisão também beneficia o ex-ministro da Fazenda Guido Mantega. Outros beneficiados são o ex-presidente do Banco do Brasil Aldemir Bendine, o ex-secretário do Tesouro Arno Augustin e o ex-presidente do BNDES Luciano Coutinho.

TRF julgou a apelação do MPF contra o arquivamento em primeira instância e decidiu mantê-lo. Decisão foi tomada na sessão desta segunda por 3 votos a 0. Além do relator, Saulo Casali Bahia, votaram os juízes Marllon Souza e Marcos Vinícius Reis Bastos.