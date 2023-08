Cid presenciou encontros de hacker com Bolsonaro, diz advogado de Delgatti

"O Cid é, sim, uma testemunha de Walter. E a gente espera que ele fale a verdade e conte exatamente o que se deu durante aquela conversa entre Bolsonaro e Walter Delgatti, que foi acompanhada não só pelo Cid mas também pela deputada Carla Zambelli", disse Ariovaldo Oliveira.

O advogado do hacker também contou que, das cinco vezes em que Delgatti foi ao Ministério da Defesa, ele esteve duas vezes com ex-ministro Paulo Sérgio Nogueira. O ex-chefe da Defesa, porém, nega os encontros, segundo mostrou a colunista do UOL Carla Araújo.

Contato após trama golpista ser revelada

Além disso, o advogado afirmou que Delgatti e Carla Zambelli continuaram conversando mesmo após entrevista que revelou a trama golpista. "Tem registros de conversas entre Zambelli e o Walter após 6 de fevereiro", diz.

"O Walter ficou internado uma semana em uma cidade do interior de São Paulo e quem bancou a internação foi Carla Zambelli. E isso se deu após a matéria da revista Veja", afirmou o advogado.

O advogado ainda negou que exista um laudo que aponte Delgatti como mitomaníaco - transtorno que faz a pessoa mentir compulsivamente. Na semana passada, Daniel Bialski, advogado de Carla Zambelli, disse que havia um laudo em relatório da Polícia Federal.