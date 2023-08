Cartaz de anúncio de evento do PL Mulher no PA só tem homens do partido

O cartaz de um evento do PL Mulher realizado na última sexta-feira (25), em Parauapebas, no Pará, contou com apenas com a imagem de parlamentares homens do partido.

O que aconteceu:

O anúncio do "Grande Evento do PL Mulher Parauapebas" destacava as presenças dos deputados federais Gustavo Gayer, Nikolas Ferreira, Éder Mauro, Delegado Caveira e Joaquim Passarinho, além dos deputados estaduais Delegado Toni Cunha e Rogério Barra, ambos do Pará.