Relatora: CPI precisa saber se dinheiro das joias foi para 8 de janeiro

A gente não vai fazer um aprofundamento na questão das joias, mas precisamos investigar e entender se o dinheiro dessa negociação, de alguma forma, veio para o 8 de janeiro, irrigou o 8 de janeiro.

Relatora da CPI cita 'verniz militar' no 8/1 e nega pressão das Forças Armadas

Eliziane Gama também falou sobre um possível envolvimento de militares durante os atos de 8 de janeiro. Segundo ela, elementos mostram que houve um "verniz militarizado" nos atos.