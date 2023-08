Tarcísio exonera número 2 da Agricultura que denunciou fraude em estradas

O ex-secretário foi quem entregou ao TCE (Tribunal de Contas do Estado) um relatório com denúncias de irregularidades na construção de estradas rurais do programa Melhor Caminho. O caso foi revelado em julho pelo Estadão. De acordo com o Governo de São Paulo, porém, o motivo da exoneração foi "uma troca técnica".

Segundo o documento, o governo de SP pagou R$ 200 milhões por obras que não foram concluídas. Outros R$ 300 milhões foram gastos sem cumprir protocolos internos para garantir a qualidade das obras.

As irregularidades aconteceram entre os anos de 2021 e 2022 durante os governos de João Doria e Rodrigo Garcia.

Segundo o Estadão, um grupo ligado ao deputado estadual Itamar Borges (MDB) faz pressão pela troca de Böttcher.

Tarcísio também planeja exonerar Antônio Junqueira, titular da Agricultura, e Roberto de Lucena, do Turismo, diz o jornal. Eles são citados dentro do próprio governo e da base aliada na Alesp como nomes que não correspondem às expectativas do cargo.