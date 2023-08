Lula cobra Congresso sobre super-ricos: Povo verá quem está do lado de quem

"Se tivermos que enfrentar adversidades, tudo bem, mas vamos fazer o debate para a sociedade perceber quem está do lado de quem", continuou.

Medida Provisória de taxação

Governo apresentou ontem uma medida provisória para cobrar, duas vezes ao ano, entre 15% e 20% dos rendimentos dos fundos de "super-ricos". O governo prevê arrecadar R$ 24 bilhões dessa forma até 2026.

Presidente também assinou e remeteu ao Congresso um projeto para tributar as aplicações de brasileiros no exterior em paraísos fiscais, conhecidos como offshores e trusts. "Essas pessoas mais ricas e que tem offshore, elas ganham muito e não pagam nada de imposto", disse o presidente. "É importante que compreendam que o estado de bem-estar social da Europa é feito porque há uma contribuição equânime, mais justa do pagamento de imposto de renda. Não é como no Brasil que quem paga mais é o mais pobre, que paga mais do que o dono do banco".

Governo deve enfrentar resistência na Câmara e no Senado. Durante a cerimônia de assinatura ontem, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) foi o único a não aplaudir a proposta.