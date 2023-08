Lira não aplaude: governo vê resistência do Congresso em taxar super-ricos

Lula anunciou a medida provisória para cobrar, duas vezes ao ano, entre 15% e 20% dos rendimentos dos fundos de "super-ricos". Assim, o governo prevê arrecadar R$ 24 bilhões até 2026.

O presidente também assinou e remeteu ao Congresso um projeto para tributar as aplicações de brasileiros no exterior em paraísos fiscais, conhecidos como offshores e trusts. Atualmente, essa tributação ocorre apenas quando o dinheiro é resgatado e enviado ao Brasil.

A iniciativa do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para aumentar a receita do governo é considerada impopular entre as classes mais altas. Em sua fala hoje, ele disse que a proposta "não é Robin Hood, que tira dos ricos para dar aos pobres" e afirmou que ela "aproxima nosso sistema tributário ao que tem de mais avançado no mundo".

A proposta não é bem vista pelo presidente da Câmara, presente no Palácio do Planalto hoje. Recentemente chegou a ser motivo de discussão entre Lira e Haddad. Fora do projeto de reforma tributária aprovado na Casa, a medida vai precisar de toda uma nova articulação do governo, ainda sem maioria, para seguir em frente.

[A proposta] tem resistência nas duas Casas. [...] Acho que vai ser um processo de convencimento. Sempre que você bole no bolso, que é a parte que mais dói, é difícil. Então, houve já reclamação no Senado e na Câmara. As pessoas não querem que aumente o imposto, então, vou repetir: tem que, querendo ou não, copiar os países mais ricos, cobrar mais de quem tem mais. No conheço outra forma de fazer justiça se não for essa.

Jaques Wagner (PT-BA), líder do governo no Senado

Embate com Lira

A proposta apresentada hoje pelo governo não é benquista pelo centrão, comandado por Lira. O presidente da Câmara foi a única pessoa a não aplaudir quando Haddad defendeu a proposta no evento que instituiu a política de valorização do salário mínimo.