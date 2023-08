Site: Lula confirma permanência de Dias no Desenvolvimento Social

Em entrevista, o presidente afirmou que convidou Dias para a pasta em razão dos 16 anos de experiência dele como governador e comentou que o piauiense "provou a sua competência e comprometimento social com a transformação que promoveu no estado".

O petista ainda declarou que sempre desejará contar "com a competência de alguém como Dias no seu governo". O presidente cumprirá agenda em Teresina amanhã para lançar o programa "Brasil Sem Fome", dirigido pelo atual ministro.

Lula teria sido convencido pelo PT que a retirada de Dias da pasta poderia fortalecer o senador Ciro Nogueira (PP), presidente do partido e adversário do atual ministro no Piauí, segundo apurou o colunista do UOL Tales Faria.