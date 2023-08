Marina Silva rebate bolsonarista: 'Estava no telefone e não escutou'; veja

Eu falei e o senhor estava no telefone e não escutou.

Marina Silva, ministra do Meio Ambiente

Evair até tenta argumentar, mas a ministra continua: "Mas eu relevo porque eu sei que o senhor tem dificuldade de ouvir uma mulher".

Na sequência, o deputado dá risada e diz que Marina "fugiu do Acre, seu estado, foi para São Paulo, não mora nas suas origens...". O microfone do político é cortado e ele continua falando, sendo possível ouvir apenas a frase "tem que subir a régua, para de se vitimar com isso".

Eu acho que a régua estava bem alta. A régua estava alta e eu parabenizo a todos os senhores deputados, independente[mente] de partido, que mantiveram a régua alta até este momento. E agradeço pela postura de todos os senhores e senhoras que fizeram perguntas de qualidade. Agora, eu fui senadora por 16 anos, e não vou me sentir intimidada com vossa excelência. Não vou me sentir intimidada.

Marina Silva, ministra do Meio Ambiente

É possível ouvir o deputado falando novamente mesmo após o pedido do parlamentar Gabriel Nunes (PSD-BA) na mesa da audiência. "Deputado Evair, a ministra, de maneira muito educada... Por favor, deputado Evair. Muito educada, já está com quase uma hora do tempo previsto para estar nessa comissão em respeito a todos os deputados, inclusive, vossa excelência, que foi um dos últimos. Ela respondeu a pergunta e vossa excelência não estava prestando atenção".

Marina foi ouvida em audiência pública da Comissão de Minas e Energia após pedido de diversos deputados.