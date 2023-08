Bolsonaro e Michelle silenciam em depoimentos; Cid e pai respondem à PF

Desta forma, considerando ser a PGR a destinatária final dos elementos de prova da fase inquisitorial para formação do juízo de convicção quanto a elementos suficientes ou não a lastrear eventual ação penal, os PETICIONÁRIOS, no pleno exercício de seus direitos e respeitando as garantias constitucionais que lhes são asseguradas, optam por adotar a prerrogativa do silêncio no tocante aos fatos ora apurados.

Advogados de Bolsonaro e Michelle, em documento apresentado à PF

O documento é assinado pelos advogados Paulo Amador da Cunha Bueno, Daniel Tesser, Fábio Wajngarten, Saulo Lopes Segall, Thaís de Vasconcelos Guimarães, Clayton Edson Soares e Bianca Capalbo Gonçalves.

A defesa do ex-secretário Fábio Wajngarten também apresentou uma petição da Comissão de Direitos e Prerrogativas da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) de São Paulo argumentando que Wajngarten não poderia ter sido convocado a depor porque é advogado constituído nos autos na defesa de Bolsonaro.

"Causa enorme espécie a intimação recebida", escreveu na petição o advogado Eduardo Kuntz, que defende Wajngarten e também é conselheiro da Comissão de Direitos e Prerrogativas da OAB-SP.

O que a Polícia Federal quer saber?

As autoridades querem saber por quem passaram as joias e outros objetos recebidos de presente.