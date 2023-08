Dal Piva: Wassef abre mão de silêncio e responde às perguntas da PF

A colunista do UOL Juliana Dal Piva afirmou no UOL News que Frederick Wassef, advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), abriu mão do silêncio e respondeu às perguntas da Polícia Federal em depoimento nesta quinta-feira (31).

Frederick Wassef não alegou silêncio, ele está respondendo às perguntas dos investigadores. Não é a mesma linha do Mauro Cid, do pai do Cid, que há informações de que exista uma certa colaboração mesmo, um esclarecimento.