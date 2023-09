Tales: Zanin continua um mistério para as próximas decisões no STF

Brígido: Zanin mostra alinhamento com premissas importantes do governo Lula

A colunista do UOL Carolina Brígido também comentou o voto de Zanin no julgamento do marco temporal. Para ela, a posição do ministro mostra que ele está sim alinhado com premissas do governo Lula.

Cristiano Zanin está nesse grupo de ministros que votou nesse sentido, ou seja, mais favorável à causa indígena. Se a gente olhar nessa breve história de Zanin no STF, ele ainda não completou um mês de corte e já desagradou um bocado de alas da militância de esquerda e também movimentos sociais que ajudaram a eleger o presidente Lula.

Se a gente olhar o julgamento do STF em que o racismo e homofobia ficaram equiparados, aquele julgamento já tinha sido consolidado, tinha sido só um recurso, ou seja, essa causa estava consolidada independente[mente] do voto favorável ou contrário de Cristiano Zanin.