Carvalho: Governo errou ao não trocar todos que estavam no Planalto no 8/1

O senador Rogério Carvalho (PT-SE) afirmou durante entrevista ao UOL News desta quinta-feira (31) que o governo federal errou ao não trocar todos que estavam no Palácio do Planalto durante os atos golpistas de 8 de janeiro.

O erro foi deixar que pessoas que tinham vinculação com governo Bolsonaro pudessem ter uma boa vontade com o governo que se iniciava depois de toda tensão e depois dos atos de 12 de dezembro, que foi um prenúncio do que poderia acontecer no dia 1º, que não aconteceu porque houve uma estratégia bem montada.