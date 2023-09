Governo nomeia tenente condecorado por Lula para ser assessor de Bolsonaro

Bolsonaro, assim como os demais ex-presidentes, tem direito a até quatro assessores pagos pelo Planalto. Além disso, são mais dois servidores, que atuam em funções de segurança e apoio pessoal, e dois veículos oficiais com motorista.

Mesquita chegou a ser condecorado por Lula neste ano. No dia 5 de junho, ele recebeu do presidente a "Ordem do Mérito Naval", com o grau de Grande Oficial.

Como militar, Mesquita tem um salário base de R$ 16.253,30. Além disso, ele recebeu até julho mais 1.260,37 mensais pela função civil na Presidência, que ele ocupava desde janeiro de 2021.

Recebeu pela presença na manifestação de 7 de setembro de 2021, em São Paulo. O governo de Jair Bolsonaro pagou diárias a pelo menos 17 assessores que compareceram ao evento. Mesquita estava entre os escolhidos. Na ocasião, ele ganhou R$ 193,18, conforme dados do Portal da Transparência.