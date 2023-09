TSE autoriza depoimento de intérprete de libras em ação contra Bolsonaro

O depoimento foi marcado para o dia 13 de setembro, às 9h30, na sede do TSE.

Além disso, Benedito determinou à Casa Civil que preste informações, em até cinco dias, sobre a contratação de Elizângela e se houve pagamentos pelos serviços prestados em 21 de setembro de 2022 - foi nesta live que Bolsonaro teria feito propaganda eleitoral.

O ministro ainda mandou a Assessoria de Exame de Contas Eleitorais e Partidárias do tribunal informar se há registro de doação do PL ou de Bolsonaro a Elizângela na prestação de contas do partido em 2022.

Por que a intérprete?

A decisão de Benedito foi proferida em uma ação de investigação eleitoral contra Bolsonaro por uso eleitoral das lives realizadas no Palácio do Planalto. Os advogados Walber Agra e Ezikelly Barros, do PDT, alegam que, ao usar a estrutura pública para promover a transmissão, Bolsonaro cometeu abuso de poder político.

Elizângela Castelo Branco acompanhou a live, traduzindo a fala do presidente para a língua brasileira de sinais. Como ela era servidora pública, o PDT alega que Bolsonaro utilizou a máquina estatal a seu favor.