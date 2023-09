Bolsonaro e Michelle pedem ao STF acesso aos depoimentos de Mauro Cid

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro pediram ao ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), acesso aos depoimentos prestados ontem (31) à PF no inquérito das joias, incluindo o do ex-ajudante de ordens Mauro Cid. A solicitação foi apresentada hoje.

O que diz a defesa

O pedido se baseia em decisão de Moraes, que no último dia 15 de agosto liberou acesso à defesa de Bolsonaro aos autos da investigação. Segundo os advogados, a medida deve se estender às novas oitivas prestadas ontem à PF.