Familiares de vítimas da boate Kiss lamentam decisão do STJ: 'Impunidade'

Por 4 votos a 1, a sexta turma do STJ manteve a anulação do tribunal do júri do acusados, realizado em dezembro de 2021. Com isso, os quatro réus continuarão em liberdade pelo menos até o novo julgamento, marcado para dezembro.

O primeiro julgamento foi anulado em agosto do ano passado, pelo TJ-RS (Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul). A decisão levou, à época, à soltura dos quatro réus, que haviam sido condenados a penas entre 18 e 22 anos e seis meses de prisão.

O STJ rejeitou um recurso Ministério Público do Rio Grande do Sul, que defendia a validade do júri de 2021. O MP-RS pode recorrer da decisão ao STF, mas é próvável que esse recurso não seja julgado antes do novo júri, daqui a cerca de 3 meses.