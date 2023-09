Dino comenta operação da PF e cita 7 de Setembro: 'Em defesa da pátria'

Sobre os atos golpistas de 8 de janeiro, Polícia Federal cumpre hoje mais 53 mandados judiciais, com busca e apreensão, além de indisponibilidade de bens. O trabalho continua em defesa da nossa Pátria , em semana tão simbólica. Que nunca mais queiram rasgar a nossa Constituição? -- Flávio Dino (@FlavioDino) September 5, 2023

Os alvos da operação são suspeitos de terem financiado os ônibus que foram à Brasília com os então manifestantes. Entre eles, Rodrigo Borini, filho do ex-prefeito de Birigui (SP) Wilson Borini; Rodrigo de Souza Lins, deputado estadual suplente do MS pelo PRTB; e uma socialite de São Paulo chamada Marici Bernardes. O UOL tenta contato com as defesas dos citados e deixa o espaço aberto para manifestação.

Os mandados são cumpridos em 7 estados —Minas Gerais (26), São Paulo (12), Paraná (6), Santa Catarina (3), Tocantins (2), Ceará (2) e Mato Grosso do Sul (2).

Os danos ao patrimônio público possam chegar à cifra de R$ 40 milhões, destaca a corporação.

O que é a operação?

A força-tarefa procura identificar pessoas que participaram, financiaram, omitiram-se ou fomentaram os fatos ocorridos em Brasília.