Site: Estou trabalhando há 2 anos para prender Moraes, disse Marcos do Val

Em mensagens de WhatsApp obtidas pela Polícia Federal, o senador Marcos do Val (Podemos-ES) disse estar "trabalhando há dois anos para prender Alexandre de Moraes", ministro do STF e presidente do TSE. A informação é do portal Metrópoles.

O que aconteceu

"Eu estou há dois anos trabalhando para prender Alexandre de Moraes", diz o senador em conversa de 2 de fevereiro deste ano com alguém identificado apenas como "Elmo".