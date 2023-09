Operação da PF mira suspeitos de bancar bloqueios em rodovias após eleições

A Polícia Federal cumpre nesta manhã dez mandados de busca e apreensão em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul contra suspeitos de financiar bloqueios em rodovias após a vitória do presidente Lula (PT) nas eleições do ano passado.

O que aconteceu

Mandados estão sendo cumpridos em Campo Grande, capital sul-mato-grossense, e Pontes e Lacerda (350 km de Cuiabá).