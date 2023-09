Único ato na Paulista no 7 de Setembro pede a prisão de Bolsonaro

Manifestantes se concentram em praça. Embora a GCM espere a participação de até 10 mil manifestantes para o Grito dos Excluídos, a praça Oswaldo Cruz —na região da Paulista— tinha pouca gente até as 9h, início da da marcha da avenida Brigadeiro Luís Antônio até o Monumento às Bandeiras, no Ibirapuera, zona sul. A praça só começou a encher por volta das 10h30, quando a passeata começou, com a presença do padre Júlio Lancellotti, da Pastoral do Povo da Rua.

Ao contrário dos anos anteriores, quando esteve lotada de apoiadores de Bolsonaro vestindo verde e amarelo, a Paulista amanheceu vazia no primeiro feriado de Independência do terceiro mandado de Lula (PT). A frente do prédio da Fiesp, que reunia os bolsonaristas, estava quase sem manifestantes esta manhã — asssim como o Masp, local preferido de petistas.

Apenas dois caminhões de som, mas sem público, estiveram nesses pontos. Pouco antes das 11h, um homem com camiseta verde e amarela falava sozinho ao microfone enquanto era acompanhado por um guitarrista. Nenhum manifestante se uniu ao protesto.

Perto do Masp, outro caminhão do movimento "Escolhidos por Deus" tocava uma música com sotaque espanhol defendo o voto impresso — não houve menção ao ex-presidente. Faixas também criticam o Poder Legislativo e a "Defesa das operações de segurança".

Bolsonaristas fizeram campanha para boicotar a data. Desestimulados pela eleição de Lula e inelegibilidade de Bolsonaro, seus paoiadores passaram as últimas semanas utilizando as redes sociais para defender um "fique em casa" no 7 de Setembro, uma analogia irônica à ação de proteção contra o coronavírus em 2020.